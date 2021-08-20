Легенда Шахтаря Даріо Срна разом з іншими знаменитами персонами зі світу футболу поступились у фіналі Молодіжних спортивних ігор. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Збірна зірок світового футболу, до якої увійшли президент УЄФА Александер Чеферін, Даріо Срна, Звонімір Бобан, Луїш Фігу, Фернандо Єрро, Предраг Міятович, Маріо Станіч, Флоран Малуда, Максвелл та інші протистояла учасникам Молодіжних спортивних ігор (YSG) – молоді з Боснії та Герцеговини, Хорватії та Сербії.

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У першому таймі рахунок відкрив Чеферін, проте суперники відігрались до перерви. А у другій половині, попри дубль Срни та гол Малуда, юні футболісти виявились сильнішими, відправивши у ворота суперників 5 голів. Зірки мали чудову нагоду, аби відігратись, проте Луїш Фігу влучив у стійку на останніх хвилинах.

Додамо, що виставковий матч був проведений на честь 25-річчя Молодіжних спортивних ігор (YSG), які стали найбільшим аматорським спортивним заходом у Європі.

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