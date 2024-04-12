Аталанта стала третьою командою, яка щонайменше двічі обіграла Ліверпуль на Енфілді в матчах єврокубків – слідом за Барселоною і Реалом. У листопаді 2020 року бергамаски здолали команду Юргена Клоппа в Лізі чемпіонів із рахунком 2:0, тепер у матчі Ліги Європи "богиня" розправилася з "червоними" ще більш переконливо.

ЛЄ, чвертьфінали: Аталанта всуху розгромила Ліверпуль на Енфілді, Байєр продовжив безпрограшну серію

Дубль у свій актив записав центрфорвард Джанлука Скамакка, якого навіть не викликали на останній збір Італії – Лучано Спаллетті вирішив, що форвард Аталанти виступає надто нестабільно в цьому сезоні. Що ж, екс-нападник Вест Хема відповів наставнику "Скуадри адзурри". І зробив це вчасно – Євро-2024 вже близько, а у збірної Італії є проблеми з атакувальною лінією.

Третій, контрольний, гол – на Енфілді забив Маріо Пашаліч.