Дубль Шапаренко и гол Сидклея помогли Динамо U-21 разгромить Колос

Динамо U-21 обыграло Колос в матче 10-го тура молодежного первенства Украины (1:4).

Чемпионат Украины U-21, 10-й тур

Колос – Динамо – 1:4

Голы: Шевченко, 12 – Шапаренко, 4, 35, Сидклей 45, Надольский 81.

Динамо U-21 на выезде обыграло Колос. Киевляне больше доминировали на протяжении матча, поэтому закономерно наиграли на победу с разгромным счетом.

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Забитыми голами отличились футболисты первой команды Динамо: Сидклей и Николай Шапаренко, оформивший дубль.

На данный момент Динамо набрало 24 очка и на один пункт отстает от Ворсклы в турнирной таблице первенства U-21. Отметим, что киевляне сыграли на матч меньше.