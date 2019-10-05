Дубль Шапаренка та гол Сідклея допомогли Динамо U-21 розгромити Колос

Динамо U-21 обіграло Колос в матчі 10-го туру молодіжної першості України (1:0).

Чемпіонат України U-21, 10-й тур

Колос – Динамо – 1:4

Голи: Шевченко,12 – Шапаренко, 4, 35, Сідклей 45, Надольський 81.

Динамо U-21 на виїзді переграло Колос. Кияни більше домінували впродовж матчу, тому закономірно награли на перемогу із розгромним рахунком.

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Забитими голами відзначилися футболісти першої команди Динамо: Сідклей та Микола Шапаренко, який оформив дубль.

Наразі Динамо набрало 24 очки та на один пункт відстає від Ворскли у турнірній таблиці першості U-21. Зазначимо, що кияни зіграли на матч менше.