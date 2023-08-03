Месси дублем помог Интер Майами одержать очередную победу – клуб Бекхэма продолжает феерить
Звездный аргентинец забил уже 5 голов в трех матчах за Интер Майами, который одержал третью победу подряд.
Leagues Cup, 1/16 финала
Интер Майами – Орландо Сити – 3:1
Голы: Месси, 7, 72, Мартинес, 51 (пен) – Араухо, 17.
Дебют Месси вошел в историю США – матч Лео собрал рекордное количество зрителей
Лионель Месси продолжает феерично выступать в США. Аргентинский форвард оформил дубль в победном матче Интер Майами против Орландо Сити в 1/16 финала Leagues Cup.
Звездный форвард открыл счет на 7-й минуте, а затем отличился забитым мячом на 72-й минуте, которым установил окончательный счет – 3:1. Гол соперника в конце матча был отменен VAR из-за офсайда.
Украинский защитник Сергей Кривцов провел на поле весь матч и помог команде из Флориды выйти в 1/8 финала, где Интер Майами 7 августа сыграет против ФК Даллас.
Напомним, Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным состязанием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.