Зірковий аргентинець забив вже 5 голів в трьох матчах за Інтер Маямі, який здобув третю перемогу поспіль.

Leagues Cup, 1/16 фіналу

Інтер Маямі – Орландо Сіті – 3:1

Голи: Мессі, 7, 72, Мартінес, 51 (пен) – Араухо, 17

Дебют Мессі увійшов в історію США – матч Лео зібрав рекордну кількість глядачів

Ліонель Мессі продовжує феєрично виступати в США. Аргентинський форвард оформив дубль в переможному матчі Інтер Маямі проти Орландо Сіті в 1/16 фіналу Leagues Cup.

Зірковий форвард відкрив рахунок на 7-й хвилині, а потім відзначився забитим м'ячем на 72-й хвилині, яким встановив остаточний рахунок – 3:1. Гол суперника наприкінці матчу було скасовано VAR через офсайд.

Український захисник Сергій Кривцов провів на полі весь матч та допоміг команді з Флориди вийти до 1/8 фіналу, де Інтер Маямі 7 серпня зіграє проти ФК Даллас. До слова, проти Орландо за клуб Девіда Бекхема дебютував Жорді Альба, який нещодавно прийшов із Барселони.

Нагадаємо, Leagues Cup – клубний турнір, у якому виступають команди зі США та Мексики. З цього року він став офіційним змаганням під егідою КОНКАКАФ. Команди, які посіли три перші місця в Leagues Cup, автоматично кваліфікуються у Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.