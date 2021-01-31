Интер без проблем разобрался с Беневенто. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Интер во время первого наступления отметился забитым мячом – круглый от Импроты залетел в собственные ворота. Уже после перерыва забил Мартинес, поразив ближний угол точным ударом.

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Далее в игру включился Лукаку и начал делать то, что лучше всего умеет – забивать. Сначала Ромелу воспользовался ошибкой в ​​защите и попал в дальний угол, после получил пас из глубины и расстрелял голкипера.

Победа закрепила за Интером второе место. "Нерадзурри" имеют в своем активе 44 пункта. Беневенто с 22 зачетными баллами расположился двенадцатым.