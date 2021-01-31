Інтер без проблем розібрався з Беневенто. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Інтер чи не під час першого наступу відзначився забитим м'ячем – круглий від Імпроти залетів у власні ворота. Вже по перерві прострілявся Мартінес, вразивши ближній кут точним ударом.

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Далі в гру включився Лукаку та почав робити те, що найкраще вміє – забивати. Спершу Ромелу скористався помилкою у захисті та поцілив у дальній кут, опісля отримав пас із глибини та розстріляв кіпера.

Перемога закріпила за Інтером друге місце. "Нерадзуррі" мають у своєму активі 44 пункти. Беневенто з 22 заліковими балами розташувався дванадцятим.