В рамках субботней программы 20-го тура итальянской Серии А Болонья в родных стенах уступила Милану. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 20-й тур

Болонья – Милан – 1:2

Голы: Поли, 81 – Ребич, 26, Кессье, 55 (пен)

Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 26 (Милан)

Сампдория – Ювентус – начало в 19:00

Интер – Беневенто – начало в 21:45

Милан на выезде встречался с Болоньей. В середине тайма Дейкс сфолил в штрафной, и арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев. Вратарское везение не позволило Ибрагимовичу его реализовать, но на добивании справился Ребич.

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После перерыва "россонери" заработали еще один одиннадцатиметровый, который взялся выполнять Кессье. На этот раз голкиперу не удалось угадать направление удара, и мяч залетел в сетку. После этого рефери за споры "наградил" Синишу Михайловича красной карточкой и тренер был вынужден покинуть поле. Уже под занавес встречи игроки Болоньи уменьшили отставание благодаря голу Поли, однако на большее они, увы, не были способны. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Милана – 1:2.

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