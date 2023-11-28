Дубль экс-звезды Шахтера и безумный VAR в видеообзоре матча Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:2
10:36 - Читати українською
Фулхэм дома сумел переиграть Вулверхэмптон в 13 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".
завершено
8’ Алекс Ивоби
58’ Виллиан
90+4’ Виллиан
Матеус Кунья 22’
Хи Чхан Хван 75’
8’ Алекс Ивоби
22’ Матеус Кунья
58’ Виллиан
75’ Хи Чхан Хван
90+4’ Виллиан
"Дачники" и "волки" активно начали встречу. Фулхэм уже на 8 минуте открыли счет благодаря Ивоби. В середине первого тайма Вулверхэмптон сравнял.
Фулхэм благодаря дублю Виллиана с пенальти перестрелял Вулверхэмптон, прервав длительную серию неудач
После перерыва команды продолжили радовать голами, впрочем, все три мяча были забиты с пенальти и не обошлось без вмешательства VAR. Дубль за Фулхэм оформил экс-игрок Шахтера Виллиан. Именно он поставил точку во встрече и принес победу своей команде.
"Дачники" сейчас занимают 14 место, а Вулверхэмптон - 12. Обе команды набрали по 15 баллов.
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