Фулхэм дома сумел переиграть Вулверхэмптон в 13 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

"Дачники" и "волки" активно начали встречу. Фулхэм уже на 8 минуте открыли счет благодаря Ивоби. В середине первого тайма Вулверхэмптон сравнял.

Фулхэм благодаря дублю Виллиана с пенальти перестрелял Вулверхэмптон, прервав длительную серию неудач

После перерыва команды продолжили радовать голами, впрочем, все три мяча были забиты с пенальти и не обошлось без вмешательства VAR. Дубль за Фулхэм оформил экс-игрок Шахтера Виллиан. Именно он поставил точку во встрече и принес победу своей команде.

"Дачники" сейчас занимают 14 место, а Вулверхэмптон - 12. Обе команды набрали по 15 баллов.