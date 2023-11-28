Фулхем вдома зумів переграти Вулверхемптон у 13 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

"Дачники" та "вовки" активно розпочали зустріч. Фулхем вже на 8 хвилині відкрили рахунок завдяки Івобі. В середині першого тайму Вулверхемптон зрівняв.

Фулхем завдяки дублю Вілліана з пенальті перестріляв Вулверхемптон, перервавши тривалу серію невдач

По перерві команди продовжили радувати голами, втім, всі три м'ячі були забиті з пенальті і не обійшлось без втручання VAR. Дубль за Фулхем оформив екс-гравець Шахтаря Вілліан. Саме він поставив крапку у зустрічі й приніс перемогу своїй команді.

"Дачники" наразі посідають 14 місце, а Вулверхемптон – 12. Обидві команди набрали по 15 балів.