Дубль Алле, выведший дортмундцев в лидеры Бундеслиги в видеообзоре матча Аугсбург – Боруссия Д – 0:3
07:30 - Читати українською
Аугсбург уступил Борусии Д в 33 туре чемпионата Германии. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
завершено
Себастьян Алле 59’
Себастьян Алле 84’
Юлиан Брандт 90+4’
59’ Себастьян Алле
84’ Себастьян Алле
90+4’ Юлиан Брандт
Лейпциг подарил еще один шанс Борусии Д побороться за чемпионство, обыграв Баварию. "Джмелям" нужно было только победить Аугсбург на выезде. Гости пытались быстро забить, но растратили кучу хороших моментов. Голы Борусии Д посыпались во втором тайме. Алле отличился дублем, а Брант поставил точку в матче.
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Дортмундцы опередили два пункта Баварию и возглавили турнирную таблицу Бундеслиги. Аугсбург находится на 17 строчке с 34 баллами.
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