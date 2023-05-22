Лейпциг подарил еще один шанс Борусии Д побороться за чемпионство, обыграв Баварию. "Джмелям" нужно было только победить Аугсбург на выезде. Гости пытались быстро забить, но растратили кучу хороших моментов. Голы Борусии Д посыпались во втором тайме. Алле отличился дублем, а Брант поставил точку в матче.

Боруссия Д в большинстве разбила Аугсбург и обошла Баварию на вершине Бундеслиги – к Салатнице остался один шаг

Дортмундцы опередили два пункта Баварию и возглавили турнирную таблицу Бундеслиги. Аугсбург находится на 17 строчке с 34 баллами.