В воскресенье 33-й тур чемпионата Германии закрывали три матча. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 33-й тур

Майнц – Штутгарт – 1:4

Голы: Ингвартсен, 23 – Эндо, 42, Гирасси, 64, Фюхрих, 78, Кулибали, 90+1

Аугсбург – Боруссия Д – начало матча в 18:30

Байер – Боруссия М – начало матча в 20:30

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Открывал футбольное воскресенье в Бундеслиге поединок между Майнцом и Штутгартом. Команды подошли к противостоянию с разным настроем: если хозяева все свои задачи в этом сезоне уже выполнили, то гости отчаянно боролись за сохранение прописки.

Уже в середине первого тайма Майнц вышел вперед, и болельщикам швабов стало совсем не по себе. Однако, Эндо несколько успокоил трибуны, успев сравнять счет еще до перерыва. После отдыха гости собрались и забили еще дважды, покинув зону вылета. Уже в добавленное время Кулибали поставил жирную точку в матче.

Штутгарт перед последним туром обошел Бохум (у которого также 32 очка) и Шальке (31 балл) и занимает пятнадцатую строчку. Впереди главное противостояние сезона – битва за жизнь с РБ Лейпциг.

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