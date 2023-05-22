Лейпциг подарував ще один шанс Борусії Д поборотися за чемпіонство, обігравши Баварію. "Джмелям" потрібно було лише перемогти Аугсбург на виїзді. Гості намагалися швидко забити, але розтратили купу хороших моментів. Голи Борусії Д посипалися у другому таймі. Аллє відзначився дублем, а Брандт поставив крапку у матчі.

Борусія Д у більшості розбила Аугсбург і обійшла Баварію на вершині Бундесліги – до Салатниці залишився один крок

Дортмундці випередили на два пункти Баварію й очолили турнірну таблицю Бундесліги. Аугсбург перебуває на 17 сходинці з 34 балами.