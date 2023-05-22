Дубль Аллє, який вивів дортмундців у лідери Бундесліги, у відеоогляді матчу Аугсбург – Борусія Д – 0:3
07:30 - Читать на русском
Аугсбург поступився Борусії Д у 33-му турі чемпіонату Німеччини. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Себастьян Аллє 59’
Себастьян Аллє 84’
Юліан Брандт 90+4’
59’ Себастьян Аллє
84’ Себастьян Аллє
90+4’ Юліан Брандт
Лейпциг подарував ще один шанс Борусії Д поборотися за чемпіонство, обігравши Баварію. "Джмелям" потрібно було лише перемогти Аугсбург на виїзді. Гості намагалися швидко забити, але розтратили купу хороших моментів. Голи Борусії Д посипалися у другому таймі. Аллє відзначився дублем, а Брандт поставив крапку у матчі.
Борусія Д у більшості розбила Аугсбург і обійшла Баварію на вершині Бундесліги – до Салатниці залишився один крок
Дортмундці випередили на два пункти Баварію й очолили турнірну таблицю Бундесліги. Аугсбург перебуває на 17 сходинці з 34 балами.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter