Захисник "біло-синіх" Владислав Дубінчак точно не так уявляв собі повернення в київський клуб.

23-річний лівий оборонець вийшов зі стартових хвилин на перший зимовий спаринг проти Атлетіко Пульпіленьйо, який виступає в четвертому за рангом дивізіоні Іспанії.

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Втім, перший тайм Владислав дограти не зумів. Завадило пошкодження. Дубінчак самостійно покидав поле, хоч і помітно накульгував, замість нього на 43-й хвилині вийшов Костянтин Вівчаренко.

Додамо, що поточний сезон Владислав Дубінчак розпочинав в СК Дніпро-1 на правах оренди, де провів 18 поєдинків і віддав 4 асисти. Але після трансферу Віталія Миколенка в Евертон Мірча Луческу достроково повернув оборонця в Київ.

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