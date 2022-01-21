Динамо проводит первый спарринг на зимних сборах в Испании. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Команда Мирчи Луческу играет первый матч в 2022 году. Поединок Динамо Киев – Атлетико Пульпиленьо стартовал в 19:00. Раньше "бело-синие" должны были противостоять сборной свободных агентов Испании, но этот поединок отменили из-за коронавируса, а динамовцы сыграли против представителя трясины испанского футбола.

Леднев официально перешел в Фехервар

Атлетико Пульпиленьо выступает в пятой группе Сегунды RFEF – это четвертый по рангу дивизион Испании. После 17-ти туров команда из города Пульпи (провинция Алмерия) набрала 21 очко и занимает 12 место турнирной таблицы.

Где смотреть матч Динамо – Атлетико Пульпиленьо онлайн? Прямая онлайн-видеотрансляция игры доступна на Динамо TV, YouTube-канале киевлян и в этой новости на "Футбол 24".

Мирча Луческу дал очередной шанс Владиславу Супряге, который не забивает больше года. Также с первых минут появился Владислав Дубинчак, вернувшийся из аренды в СК Днепр-1 после ухода Виталия Миколенко в Эвертон. Наконец-то вернулся Никита Бурда, не игравший за первую команду с июля 2020 года. Центрбек залечил серьезную травму и попытается вернуть себе место в составе во второй части сезона. В основе оказался и Денис Антюх, почти не игравший осенью.

Стартовый состав Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев, Гармаш – Антюх, Вербич – Супряга.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо