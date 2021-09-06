Захисник киян Владислав Дубінчак, який на правах оренди виступає за СК Дніпро-1 розповів, що саме відштовхнуло його від донецького клубу.

"На одному з молодіжних турнірів мене побачили скаути Динамо і Шахтаря. Була якась розмова, але нічого конкретного. Потім ми повернулися з турніру, був другий сезон, я зміцнів, почав грати у складі постійно. Ось тоді почався серйозний інтерес.

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Ми тоді з Артемом Козаком сиділи і розмовляли, як ми, куди ми. Чесно – дуже хотіли в Шахтар. Божевільна база "Кірша". Дуже хотіли туди. Але коли приїхали – дуже не сподобався колектив. Все сподобалося, але не колектив. Вони нас сприйняли ніби вони там, а ми тут. Я Козаку сказав, що поїду в Київ, спробую себе там. Якщо не вийде – буду вирішувати.

Козак мені сказав, що залишається в Шахтарі. Через декілька днів я поїхав до Києва, телефоную йому: "Тьома, тут супер, колектив клас. Приїжджай, ти не пошкодуєш". Він відповів: "Так, я не хочу, щоб ми розходилися. Давай якось будемо разом. Приїду, подивимося".

Він побув у Києві пару днів. Нам запропонували навіть перші контракти. Зарплата – 1000 гривень. Мені ще мама казала, щоб я з першої зарплати купив хліб, масло і ікру. Щоб у тебе завжди вдома було", – розповів Дубінчак в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Владислав належить Динамо, однак не провів за основу жодного матчу. Виступав в оренді за київський Арсенал, львівські Карпати і СК Дніпро-1.

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