Дубинчак признался, что может спасти Карпаты после серии провальных результатов

Защитник Карпат Владислав Дубинчак заверил, что "львы" движутся в правильном направлении, несмотря на поражение от Александрии (1:2) в рамках 10-го тура УПЛ.

"Считаю, что мы переиграли Александрию во втором тайме, однако в последних матчах для достижения положительного результата нам не везет. Тренер в перерыве акцентировал, чтобы мы внимательнее играли в защите и создавали как можно больше моментов у ворот соперника...

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Мы уже не первый раз после перерыва выглядим лучше, чем в первой половине встречи, пытаемся завестись с первых минут, но почему-то не удается.

Очень трудно нам сейчас психологически, завоевать хотя бы очко было очень важным для нас. Но уверен, что результат придет, ведь мы движемся в правильном направлении", – цитирует Дубинчака официальный сайт клуба.

После 10-ти туров УПЛ Карпаты находятся на 9-м месте, имея в активе 8 очков.

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