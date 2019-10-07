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Дубинчак признался, что может спасти Карпаты после серии провальных результатов

7 октября 22:44 46 Читати українською
Дубинчак признался, что может спасти Карпаты после серии провальных результатов
Владислав Дубинчак / Фото ФК Карпаты

Защитник Карпат Владислав Дубинчак заверил, что "львы" движутся в правильном направлении, несмотря на поражение от Александрии (1:2) в рамках 10-го тура УПЛ.

50’ Дмитрий Гречишкин
82’ Владислав Бабогло
 
Тим Халль 58’
50’ Дмитрий Гречишкин
58’ Тим Халль
82’ Владислав Бабогло

"Считаю, что мы переиграли Александрию во втором тайме, однако в последних матчах для достижения положительного результата нам не везет. Тренер в перерыве акцентировал, чтобы мы внимательнее играли в защите и создавали как можно больше моментов у ворот соперника...

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Мы уже не первый раз после перерыва выглядим лучше, чем в первой половине встречи, пытаемся завестись с первых минут, но почему-то не удается.

Очень трудно нам сейчас психологически, завоевать хотя бы очко было очень важным для нас. Но уверен, что результат придет, ведь мы движемся в правильном направлении", – цитирует Дубинчака официальный сайт клуба.

После 10-ти туров УПЛ Карпаты находятся на 9-м месте, имея в активе 8 очков.

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Теги
Карпаты Карпаты Владислав Дубинчак Владислав Дубинчак Александрия - Карпаты
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