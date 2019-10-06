Александрия – Карпаты – 2:1 – видео голов и обзор матча

Карпаты потерпели очередное поражение в матче 10 тура УПЛ против Александрии. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

Первый тайм противостояния получился довольно сухим, зрителям так и не удалось увидеть хотя бы один гол. Команды уделили больше внимания игре в обороне и борьбе, чем созданию опасных моментов.

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Вторая половина получилась значительно интереснее. Гречишкин открыл счет прямым ударом со штрафного, а уже через 8 минут легионер Карпат Тим Халль восстановил равновесие. Впрочем, "львам" было не суждено прервать свою трехматчевую серию поражений во всех турнирах – Бабогло огорчил гостей и принес три очка Александрии.

После десяти туров УПЛ команда Владимира Шарана занимает четвертую строчку турнирной таблицы с 19 очками, у Карпат – 8 пунктов и девятое место.

Александрия дома победила Карпаты – "львы" потерпели третье поражение подряд в УПЛ