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Александрия – Карпаты – 2:1 – видео голов и обзор матча

22:14 14 Читати українською
Александрия – Карпаты – 2:1 – видео голов и обзор матча
Роман Санжар / Фото ФК Карпаты

Карпаты потерпели очередное поражение в матче 10 тура УПЛ против Александрии. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

50’ Дмитрий Гречишкин
82’ Владислав Бабогло
 
Тим Халль 58’
50’ Дмитрий Гречишкин
58’ Тим Халль
82’ Владислав Бабогло

Первый тайм противостояния получился довольно сухим, зрителям так и не удалось увидеть хотя бы один гол. Команды уделили больше внимания игре в обороне и борьбе, чем созданию опасных моментов.

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Вторая половина получилась значительно интереснее. Гречишкин открыл счет прямым ударом со штрафного, а уже через 8 минут легионер Карпат Тим Халль восстановил равновесие. Впрочем, "львам" было не суждено прервать свою трехматчевую серию поражений во всех турнирах – Бабогло огорчил гостей и принес три очка Александрии.

После десяти туров УПЛ команда Владимира Шарана занимает четвертую строчку турнирной таблицы с 19 очками, у Карпат – 8 пунктов и девятое место.

Александрия дома победила Карпаты – "львы" потерпели третье поражение подряд в УПЛ

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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