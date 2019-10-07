Дубінчак зізнався, що може врятувати Карпати після серії провальних результатів

Захисник Карпат Владислав Дубінчак запевнив, що "леви" рухаються в правильному напрямку попри поразку від Олександрії (1:2) в рамках 10-го туру УПЛ.

"Вважаю, що ми переграли Олександрію в другому таймі, проте в останніх матчах для отримання позитивного результату нам не щастить. Тренер в перерві акцентував, щоб ми уважніше грали в захисті і створювали якомога більше моментів біля воріт суперника...

Олександрія – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ми вже не вперше після перерви виглядаємо краще, ніж в першій половині зустрічі, намагаємося завестися з перших хвилин, але чомусь не вдається.

Дуже важко нам зараз психологічно, завоювати хоча б очко було дуже важливим для нас. Але впевнений, що результат прийде, адже ми рухаємося в правильному напрямку", – цитує Дубінчака офіційний сайт клубу.

Після 10-ти турів УПЛ Карпати перебувають на 9-й сходинці, маючи в активі 8 очок.

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