Вчора, 15 лютого, стало відомо про зникнення речових доказів у кримінальному провадженні – зокрема, одяг загиблого в ДТП викрали з моргу. Поліція провела низку обшуків з метою віднайдення речей, що належали померлому пішоходу.

Після такого недбалого ставлення працівників Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи до виконання своїх обов'язків слідчі відкрили нове провадження за статтею 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).

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Після інциденту всі речові докази та тіло загиблого перебувають під цілодобовою охороною представників правоохоронних органів. Два транспортні засоби, які були учасниками ДТП, доставляються до Києва для проведення детальних експертиз, повідомляє офіційний сайт Нацполіції Харківської області.

Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 лютого у Харківській області автомобіль з кортежу Олександра Ярославського збив пішохода, який помер на місці події. Хто був за кермом, наразі не встановлено, але вже наступного дня після ДТП президент Металіста вилетів у Лондон і поки не повернувся в Україну. Справу вже намагалися сфальсифікувати, через що керівника поліції Харківщини звільнили з посади.