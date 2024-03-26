Сборная Франции более 2 лет не уделяла особого внимания трагедиям в Украине, но бросилась почтить россиян.

Президент Французской федерации футбола Филипп Диалло сообщил, что товарищеский матч против Чили в Марселе начнется с минуты молчания в честь жертв московского теракта. 22 марта группа из 4 вооруженных нападавших устроила стрельбу в концертном зале торгового центра “Крокус-Сити”. По данным российских пропагандистских СМИ, погибло по меньшей мере 139 человек.

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"После этих событий нам нужна большая солидарность с российским народом. Почему мы не устроили минуту молчания в матче с Германией? Нам не хватало времени, такие вещи следует тщательно планировать, учитывая все ужасы. Будьте уверены, что Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом и нашими российскими коллегами", – приводит слова Диалло Europe 1.

Напомним, товарищеский матч Франция – Чили состоится сегодня, стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

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