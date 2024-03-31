В воскресенье 21-й тур третьего по силе дивизиона завершали три матча. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 21-й тур

Реал Фарма – Карпаты-2 – 1:1

Голы: Барсуков, 37 (п.) – Фетько, 24 (п.)

Удаления: Дмитриев, 77 (Реал Фарма, красная карточка)

Кремень-2 – Дружба (Мировка) – 0:2

Голы: Бандурин, 84, Юзефович, 86

Удаление: Молько, 66 (Кремень-2, красная карточка)

Локомотив Киев – Кудривка – 0:0

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Вторая команда Карпат разошлась миром с Реал Фармой. Судьбу матча решили два пенальти, забитые в первом тайме. Сначала Подгородецкий сфолил против Фетько и сам пострадавший с отметки точно пробил в нижний угол. А потом Барсуков с одиннадцатиметрового наказал львовян за нарушение Сидуна против Вареника.

В середине второго тайма одесситы остались в меньшинстве – красную карточку заработал капитан команды Герман Дмитриев. Но реализовать численное большинство "зелено-белым" не удалось.

Кремень-2 в меньшинстве не устоял против Дружбы. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва номинальные хозяева остались в меньшинстве. Несмотря на это им удавалось выдерживать атаки соперника. Однако на 83-й минуте Бандурин с близкого расстояния прошил кипера соперника. А за две минуты до завершения матча Юзефович головой направил мяч в сетку после подачи с углового.

В еще одном поединке киевский Локомотив расписал безголевую ничью с Кудривкой.

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