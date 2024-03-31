У неділю 21-й тур третього за силою дивізіону завершували три матчі. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 21-й тур

Реал Фарма – Карпати-2 – 1:1

Голи: Барсуков, 37 (п.) – Фетько, 24 (п.)

Вилучення: Дмитрієв, 77 (Реал Фарма, червона картка)

Кремінь-2 – Дружба (Мирівка) – 0:2

Голи: Бандурін, 84, Юзефович, 86

Вилучення: Молько, 66 (Кремінь-2, червона картка)

Локомотив Київ – Кудрівка – 0:0

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Друга команда Карпат розійшлась миром з Реал Фармою. Долю матчу вирішили два пенальті, забиті у першому таймі. Спочатку Подгородецький сфолив проти Фетька і сам постраждалий з позначки влучно пробив у нижній кут. А згодом Барсуков з одинадцятиметрового покарав львів'ян за порушення Сидуна проти Вареника.

В середині другого тайму одесити залишились у меншості – червону картку заробив капітан команди Герман Дмитрієв. Та реалізувати чисельну більшість "зелено-білим" не вдалось.

Кремінь-2 у меншості не встояв проти Дружби. Перший тайм минув без голів, а по перерві номінальні господарі залишились у меншості. Попри це їм вдавалось витримувати атаки суперника. Однак на 83-й хвилині Бандурін з близької відстані прошив кіпера суперника. А за дві хвилини до завершення матчу Юзефович головою спрямував м'яч у сітку після подачі з кутового.

У ще одному поєдинку київський Локомотив розписав безгольову нічию з Кудрівкою.

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