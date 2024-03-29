В пятницу 21-й тур третьего по силе дивизиона стартовал поединком Чайки против Звягеля (2:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 21-й тур

Чайка – Звягель – 2:2

Голы: Гуськов, 23, Дубилей, 79 – Андрущенко, 26, Кисленко, 74

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В матче 21-го тура Звягель на выезде не удержал победу над Чайкой. Лидер Второй лиги очень хотел взять реванш за поражение в первом круге 0:1 (еще при тренерстве Юрия Максимова), однако удовлетворился лишь боевой ничьей. Команды первую половину встречи держали друг друга в напряжении и обменялись голами в течение трех минут в середине первого тайма.

После перерыва гости буквально нависли на воротах соперника, накатывая атаку за атакой и смогли трансформировать количество в качество на 74-й минуте: после навеса с углового Кисленко добил сферу в сетку (сработала замена от наставника Звягеля). Соперник отыгрался очень скоро и также благодаря угловому – после розыгрыша стандарта мяч прилетел во вратарскую к Дубилею и тот пяткой переправил его мимо голкипера.

Ничья принесла Звягелю 44 очка и оставила на первой строчке турнирной таблицы (отрыв от ЮКСА теперь составляет лишь 3 балла), Чайка с 38-ю пунктами поднялась на третье место.

Стоит вспомнить о трансляции матча, которую ПФЛ разместила на своей странице в YouTube: некачественная картинка, с паузами во время взятия голов. Более того, первый тайм болельщикам решили не показывать вообще.

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