Нидерландский полузащитник Ройстон Дренте будет выступать за клуб из четвертого испанского дивизиона.

Бывший хавбек мадридского Реала и ряда других клубов Ройстон Дренте стал игроком Мурсии, сообщает пресс-служба испанского клуба.

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Нидерландец уже приступил к тренировкам со своей новой командой. Однако 33-летний хавбек пока далек от оптимальной формы. Лишние килограммы не заметить практически невозможно.

Напомним, в 2017 году Дренте даже завершал карьеру, чтобы стать рэпером. Однако уже через год подписал контракт с роттердамской Спартой. Затем два сезона провел в нидерландском клубе Козаккен Бойз и вот теперь на очереди Мурсия.

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