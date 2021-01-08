Дренте перейшов у клуб з іспанської "трясовини" – екс-зірка Реала шокує зайвою вагою
Нідерландський півзахисник Ройстон Дренте виступатиме за клуб з четвертого іспанського дивізіону.
Колишній хавбек мадридського Реала та низки інших клубів Ройстон Дренте став гравцем Мурсії, повідомляє прес-служба іспанського клубу.
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Нідерландець уже розпочав тренування зі своєю новою командою. Однак 33-річний хавбек наразі далекий від оптимальної форми. Зайві кілограми не помітити практично нереально.
Нагадаємо, у 2017 році Дренте навіть завершував кар'єру, щоб стати репером. Проте вже через рік підписав контракт з роттердамською Спартою. Потім два сезони провів у нідерландському клубі Козаккен Бойз і ось тепер на черзі Мурсія.
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