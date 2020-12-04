Нидерландский суд объявил Дренте банкротом, и обязал бывшего звездного футболиста согласовывать все свои финансовые решения с менеджером, сообщает AS.

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Такое финансовое положение экс-игрока Реала связывают с халатной работой его адвоката. По информации СМИ, Ройстон никогда не отказывался от роскошной жизни, тратя деньги на машины, дома, бывших жен, а также на свои неудачные попытки стать рэпером и актером.

Дренте выступал за мадридский Реал в 2007-2010 годах, сейчас игрок оказался в низших лигах Нидерландов, защищая цвета Козаккен Бойз.

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