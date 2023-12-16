Манчестер Сити не сумел удержать победу над Кристал Пэлас (2:2) в 17 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24"

Команда Гвардиолы до середины второго тайма вела в счете 2:0, и, казалось, что три очка уже в кармане. Впрочем, Кристал Пэлас под конец встречи сумел отыграть один мяч. В компенсированное время "орлы" заработали право на пенальти, который удачно реализовал Олисе. В итоге матч завершился ничьей 2:2.

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Манчестер Сити сейчас находится на четвертом месте с 35 баллами. Кристал Пэлас занимает 15 строчку с 17 очками.