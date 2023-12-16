Манчестер Сіті не зумів втримати перемогу над Крістал Пелас (2:2) у 17 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Команда Гвардіоли до середини другого тайму вела в рахунку 2:0, і, здавалося, що три очки вже у кишені. Утім, Крістал Пелас під кінець зустрічі зумів відіграти один м'яч. В компенсований час "орли" заробили право на пенальті, який реалізував Олісе. У підсумку матч завершився нічиєю 2:2.

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Манчестер Сіті наразі перебуває на четвертому місці з 35 балами. Крістал Пелас посідає 15 сходинку з 17 очками.