Эпопея вокруг возможного снятия "желто-черных" из Премьер-лиги продолжается. Уже появился клуб, который потенциально может заменить Рух.

Если львовяне все же решат сняться из элиты, то их место займет луцкая Волынь, утверждает Meta-ratings.

УАФ запретила Руху проводить домашние матчи в Тернополе – Козловский может закрыть проект

В прошлом сезоне "крестоносцы" подавали документы для получения аттестата УПЛ, а в комиссии не возникло никаких вопросов к клубу, который последние 4 сезона играет в Первой лиге. Не было претензий и к Оболони, но Волынь имеет преимущество, ведь завершила кампанию 2020/21 на 7 строчке, киевляне – на 8-й.

Если луцкий коллектив все же получит место в элите, а Рух не заявится на Первую лигу, то билет для повышения в классе получит победитель переходного матча между командами Второй лиги, занявших третьи места в своих группах.

Рух заявился на УПЛ, несмотря на угрозы сняться из чемпионата

Напомним, на стадионе Украина, на котором Рух планировал проводить свои домашние матчи, запретили проводить поединки УПЛ, поскольку арена была снижена с 3-й категории. Поэтому львовский клуб даже угрожал снятием из чемпионата или прекращением существования.

После "желто-черные" заявили Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича для домашних матчей, но УАФ запретила команде Козловского проводить их на нем. По неофициальной информации, драма Руха с аренами может завершиться уже завтра, 19 июля.

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