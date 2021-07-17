Рух намеревался заявить Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича в статусе резервной домашней арены, однако получил отказ от УАФ, сообщает Telegram-канал Бомбардир.

Рух готов проводить матчи УПЛ в Тернополе – клуб надеется на разрешение ситуации со стадионом Украина

Отмечается, что Рух планировал начать чемпионат именно на этой арене, а в это время устранить все проблемные моменты на стадионе Украина. УАФ ссылается на пункт регламента, согласно которому клуб должен играть в пределах своего города или области. Кроме того, Рух должен предоставить информацию о домашнем стадионе уже до понедельника, 19 июля. Интересно, что при этом ровенский Верес будет проводить свои домашние поединки в Луцке.

Журналист Роман Бебех утверждает, что президент клуба Григорий Козловский может принять решение закрыть проект.

Напомним, на стадионе Украина, на котором Рух планировал проводить свои домашние матчи, запретили поединки в рамках УПЛ, поскольку арена была понижена с 3-й категории. Львовский клуб даже угрожал снятием с чемпионата из-за этого.

Рух поставил ультиматум УАФ из-за запрета проводить матчи на стадионе Украина – клуб готов прекратить существование