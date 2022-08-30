Сассуоло расписал ничью с Миланом в 4 туре Серии А. Смотрите видеообзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Милан начал с нескольких выстрелов Леау, но они были неточны. В одной из первых атак "черно-зеленые" заработали пенальти, а к отметке подошел Берарди. Чемпион Европы не обыграл Меньяна.

Милан в матче с нереализованным пенальти расписал ничью с Сассуоло – трагедия и отчаяние Берарди, героизм Меньяна