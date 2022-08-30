Драма чемпиона Европы в видеообзору матча Сассуоло – Милан
22:48 - Читати українською
Сассуоло расписал ничью с Миланом в 4 туре Серии А. Смотрите видеообзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Милан начал с нескольких выстрелов Леау, но они были неточны. В одной из первых атак "черно-зеленые" заработали пенальти, а к отметке подошел Берарди. Чемпион Европы не обыграл Меньяна.
Милан в матче с нереализованным пенальти расписал ничью с Сассуоло – трагедия и отчаяние Берарди, героизм Меньяна
После перерыва Доменико еще и травмировался и со слезами на глазах покидал футбольное поле. "Россонери" пытались давить, но попытки были тщетными. Милан набрал 8 зачетных баллов после 4 туров, а у Сассуоло в активе на 3 пункта меньше.
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