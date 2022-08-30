Сассуоло розписав нічию з Міланом у 4-му турі Серії А. Дивіться відеоогляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Мілан розпочав з кількох пострілів Леау, але вони були неточними. В одній з перших атак "чорно-зелені" заробили пенальті, а до позначки підійшов Берарді. Чемпіон Європи не переграв Меньяна.

Мілан у матчі з нереалізованим пенальті розписав нічию з Сассуоло – трагедія і розпач Берарді, героїзм Меньяна

По перерві Доменіко ще й травмувався і зі сльозами на очах покидав футбольне поле. "Россонері" намагались тиснути, але спроби були марними. Мілан набрав 8 залікових балів після 4 турів, а Сассуоло має в активі на 3 пункти менше.