Московское Динамо может подписать 29-летнего защитника, сообщает Спорт-Экспресс. Правда, не зимой, а после завершения сезона, когда Драгович станет свободным агентом.

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Защитник проводит очередной посредственный сезон за Байер – 13 матчей в Бундеслиге и один гол. "Фармацевты" были не прочь отпустить австрийца уже в январе за скромную компенсацию, однако покупателей не нашлось. В СМИ фигурировали слухи о возвращении в киевское Динамо, которое и продало Драговича в Байер. Также упоминалась Црвена Звезда.

Добавим, что Драгович стабильно получает вызовы в сборную Австрии, которая станет соперником Украины на групповом этапе Евро-2020.

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