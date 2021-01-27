Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о трансферах киевского клуба за время своего руководства и назвал наиболее провальный.

"Самый дорогой трансфер в истории Динамо? Джермейн Ленс. 11 млн евро плюс бонусы. Самый неудачный? Неудачной покупкой было подписание за 9 млн евро Андре, но нам потом удалось его продать.

Суркис выделил лучшего игрока Динамо за время своего руководства

Это я крупное приобретение называю, было и еще несколько неудачных трансферов. Но я не хочу списывать вину на кого-то", – отметил Суркис в интервью Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Напомним, Андре стал игроком Динамо летом 2010 года, однако не закрепился в команде и после нескольких аренд покинул Киев в 2012 году. В общем, бразилец провел 9 матчей в составе "бело-синих", отметившись 1 ассистом.

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