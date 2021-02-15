Московське Динамо може підписати 29-річного оборонця, повідомляє Спорт-Экспресс. Щоправда, не взимку, а після завершення сезону, коли Драговіч стане вільним агентом.

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Захисник проводить черговий посередній сезон за Байєр – 13 матчів у Бундеслізі та один гол. "Фармацевти" були не проти відпустити австрійця вже у січні за скромну компенсацію, проте покупців не знайшлося. У ЗМІ фігурували чутки про повернення до київського Динамо, яке і продало Драговіча в Байєр. Також згадувалася Црвена Звезда.

Додамо, що Драговіч стабільно отримує виклики до збірної Австрії, яка стане суперником України на груповому етапі Євро-2020.

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