Ребров: Игра с Динамо будет очень тяжелой
10:44 - Читати українською
Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против Динамо.
"Игра с Динамо будет очень тяжелой. Это будет последний наш матч в Лиге чемпионов. Мы готовимся к нему в полной концентрации", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.
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Напомним, уже 8 мая в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов аутсайдеры группы G – Динамо и Ференцварош – разыграют между собой путевку в Лигу Европы. Начало встречи в 22:00.
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