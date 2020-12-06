"Игра с Динамо будет очень тяжелой. Это будет последний наш матч в Лиге чемпионов. Мы готовимся к нему в полной концентрации", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

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Напомним, уже 8 мая в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов аутсайдеры группы G – Динамо и Ференцварош – разыграют между собой путевку в Лигу Европы. Начало встречи в 22:00.

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