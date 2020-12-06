Колишній захисник "біло-синіх" Александар Драговіч, який захищає кольори Байєра, може повернутися у столицю України.

"Влітку велися активні переговори з Александаром щодо повернення в Динамо. Гравець бажає повернутися. Президент клубу досі вважає його одним з найкращих легіонерів в історії.

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Влітку не домовились щодо суми зарплати, окрім того завадив той факт, що контракт Драговіча з "фармацевтами" закінчується у червні 2021 року. Взимку переговори продовжаться. Німці за півроку до закінчення контракту будуть поступливішими. Саме Драговіч і є основною кандидатурою на підсилення позиції центрального захисника", – повідомляє Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Нагадаємо, Драговіч перейшов в Динамо з Базеля в липні 2013 року за 10 млн євро. В серпні 2016-го був проданий в Байєр за 21 млн євро. Transfermarkt оцінює 29-річного захисника у 5,2 млн євро.

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