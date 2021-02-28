Голкипер Реала Куртуа попал в неприятную историю на базе Реала.

Эвакуатор вывез Rolls Royce Куртуа стоимостью в 300 000 евро с тренировочной базы Реала в Вальдебебасе, сообщает AS.

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Голкиперу пришлось возвращаться домой на одном Audi, которые подарили всем игрокам "сливочных".

К слову, Куртуа провел 32 матча в составе Реала, удержав свои ворота "сухими" в 14 из них и пропустив всего 30 голов.

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