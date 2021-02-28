Голкіпер Реала Тібо Куртуа потрапив у неприємну історію на базі Реала.

Евакуатор вивіз Rolls Royce Куртуа вартістю у 300 тисяч євро з тренувальної бази Реала у Вальдебебасі, повідомляє AS.

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Голкіперу довелось повертатись додому на одному Audi, які подарували усім гравцям "вершкових".

До слова, Куртуа провів 32 матчі у складі Реала, втримавши свої ворота "сухими" у 14 з них та пропустивши загалом 30 голів.

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