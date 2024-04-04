"Довбику далеко до Шевченко": топ-издание оценило шансы форварда Жироны побить рекорды легенды
Испанское издание AS посчитало, что Артему Довбику надо сделать, чтоб превзойти исторические цифры Андрея Шевченко.
"Если вы думаете об украинском нападающем, то первым на ум придет, очевидно, Андрей Шевченко. Его карьера была впечатляющей, его наследие легендарным, а достижения – на зависть многим. Конечно, Артему Довбику сегодня далеко до показателей и рекордов Шевченко, но он на правильном пути. Сейчас он стал первым украинским игроком, который забил более 15 голов в топ-лигах с сезона 05/06. Также он претендует на звание лучшего бомбардира Ла Лиги.
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После выступлений в киевском Динамо Шевченко летом 1999 года перешел в Милан. И уже в своем первом сезоне в Италии он показал, что может прекрасно играть на топ-уровне. В свой дебютный год в составе "россонери" он забил 24 гола в Серии А – цифра, которая, хоть и находится в пределах досягаемости, но Довбику будет трудно достичь их в своей первой испанской кампании. Осталось ровно восемь игр, и он отстает от отметки своего соотечественника на 8 мячей, поэтому чтобы сравняться с ним, ему нужен в среднем один гол за игру. Если ему это удастся, то, скорее всего, это приведет Жирону в Лигу чемпионов.
Следующие сезоны Шевченко в Милане складывались так же. Всего в Серии А он забил 127 голов в 226 играх. Снова 24 в 00/01, 14 в 01/02, 5 в 02/03 (его худший сезон), 24 в 03/04, 17 в 04/05 и, наконец, 19 в 05/06. Этот сезон стал по сути последним, в котором украинский нападающий забил более 15 голов в топ-лиге Европы. К этим рекордам надо еще добавить все голы, которые он забил в Лиге чемпионов и Кубке, что немаловажно. После успеха в Милане его продали Челси, где дела пошли не так хорошо. Там в своей лучшей кампании 07/08 он забил лишь 5 голов.
Таким образом, впереди Довбика самая большая легенда украинского футбола. Рекорды, которые сложно не только побить, но и даже приблизиться. Но это не значит, что сезон форварда Жироны не превосходит все ожидания. Ключевой игрок своей сборной и этим летом он также сыграет на чемпионате Европы. Удержать его в Жироне станет одной из главных задач спортдира Кике Карселя этим летом", – говорится в материале AS.
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