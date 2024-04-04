"Если вы думаете об украинском нападающем, то первым на ум придет, очевидно, Андрей Шевченко. Его карьера была впечатляющей, его наследие легендарным, а достижения – на зависть многим. Конечно, Артему Довбику сегодня далеко до показателей и рекордов Шевченко, но он на правильном пути. Сейчас он стал первым украинским игроком, который забил более 15 голов в топ-лигах с сезона 05/06. Также он претендует на звание лучшего бомбардира Ла Лиги.

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После выступлений в киевском Динамо Шевченко летом 1999 года перешел в Милан. И уже в своем первом сезоне в Италии он показал, что может прекрасно играть на топ-уровне. В свой дебютный год в составе "россонери" он забил 24 гола в Серии А – цифра, которая, хоть и находится в пределах досягаемости, но Довбику будет трудно достичь их в своей первой испанской кампании. Осталось ровно восемь игр, и он отстает от отметки своего соотечественника на 8 мячей, поэтому чтобы сравняться с ним, ему нужен в среднем один гол за игру. Если ему это удастся, то, скорее всего, это приведет Жирону в Лигу чемпионов.

Следующие сезоны Шевченко в Милане складывались так же. Всего в Серии А он забил 127 голов в 226 играх. Снова 24 в 00/01, 14 в 01/02, 5 в 02/03 (его худший сезон), 24 в 03/04, 17 в 04/05 и, наконец, 19 в 05/06. Этот сезон стал по сути последним, в котором украинский нападающий забил более 15 голов в топ-лиге Европы. К этим рекордам надо еще добавить все голы, которые он забил в Лиге чемпионов и Кубке, что немаловажно. После успеха в Милане его продали Челси, где дела пошли не так хорошо. Там в своей лучшей кампании 07/08 он забил лишь 5 голов.

Таким образом, впереди Довбика самая большая легенда украинского футбола. Рекорды, которые сложно не только побить, но и даже приблизиться. Но это не значит, что сезон форварда Жироны не превосходит все ожидания. Ключевой игрок своей сборной и этим летом он также сыграет на чемпионате Европы. Удержать его в Жироне станет одной из главных задач спортдира Кике Карселя этим летом", – говорится в материале AS.

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