Нападник збірної України і СК Дніпро-1 Артем Довбик потрапив на радари представників Серії А та Ла Ліги.

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24-річний футболіст зацікавив Торіно та Реал Сосьєдад, повідомляє Tuttomercatoweb. Раніше про інтерес до форварда заявляли також Бешикташ та Марсель.

Нагадаємо, минулий сезон гравець провів у складі СК Дніпро-1, за який забив 10 голів у 27 матчах. Його контракт з клубом чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює Довбика в 1 млн євро.

До слова, саме Артем у вчорашньому матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції на останній хвилині додаткового часу ударом головою вирвав для збірної України перемогу і вивів її у чвертьфінал турніру.

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