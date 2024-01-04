Довбик заинтересовал немало именитых клубов, в частности Челси начал изучать возможность трансфера украинца из Жироны. Впрочем, подписать Артема этой зимой никому не удастся – он уже был заигран за 2 клуба (СК Днепр-1 и Жирону), а футбольные правила запрещают выступать за три коллектива в течение одного сезона.

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"Артём сейчас на радарах многих европейских топ-клубов, но в это зимнее окно его трансфер исключен – он заигран в текущем сезоне за два клуба", – отметил Люндовский в комментарии sport-express.ua.

К слову, Довбик провел за Жирону 19 матчей в текущем сезоне, в которых отметился 11 голами и 5 ассистами.

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