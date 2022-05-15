Нападающий сборной Украины настроен продолжить карьеру в топ-чемпионате Европы.

Довбик вернулся в общую группу сборной Украины – еще одна звезда на подходе

"Это очередной фейк со стороны турецких ресурсов, которые выдают, к сожалению, желаемое за действительное. Артем Довбик действительно получил много предложений, но его приоритет – чемпионаты Италии и Англии. Варианты с турецкой Суперлигой сейчас не рассматриваются", – заявил Люндовский в комментарии SportArena.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за днепрян 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом УПЛ действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

Мудрик – перспектива для Ман Сіті, Ліверпуля чи МЮ, але є причини, які змушують вагатися