В список нарушителей добавились еще несколько звездных футболистов.

Министерство молодежи и спорта Украины на своем сайте обновило перечень лиц, выехавших за границу по специальному разрешению, но не вернувшихся после завершения его действия.

Экс-вингер молодежной сборной Украины официально трудоустроился в Европе

Интересно, что в реестр добавилось сразу трое игроков сборной Украины, которые летом сменили клубы – Артем Довбик из Жироны, Анатолий Трубин из Бенфики и Сергей Булеца из Заглембе.

В списке продолжают фигурировать Михаил Мудрик (Челси), Илья Забарный (Борнмут), Артем Громов (экс-АЕК), Владислав Кулач (Зира) и экс-тренер сборной Украины по физподготовке Иван Баштовой.

Есть в перечне и отец Виктора Цыганкова – Виталий. Интересно, что сам полузащитник Жироны туда не попал – он выезжал из Украины через систему "Шлях" (ранее СМИ писали, что экс-динамовец является основателем благотворительного фонда). Ознакомиться с полным перечнем нарушителей можно по ссылке.

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