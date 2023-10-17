Журналист Виктор Вацко объяснил, в чем игроки сборной Украины должны брать пример с Артема Милевского.

"Если бы Довбик был хитрее, если бы в него на мгновение вселился ранний Артем Милевский, мы должны были бить пенальти.

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На 12-й минуте Артем выдержал силовую борьбу с защитником македонцев в штрафной. Дважды крутанул бедного Серафимова финтами и пробил в ближний угол.

Если этот момент рассматривать, македонец явно держал руками Довбика. Миля в таких случаях изысканно выгибал спинку, подбирал ножки, падал, поднимая руки вверх и громко кричал. Довбик так не умеет. Да никто сейчас так не умеет", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, в матче с Северной Македонией Украина победила 2:0 и уже сегодня, 17 октября, проведет свой второй матч октябрьского цикла против Мальты. Начало встречи в 21:45.

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