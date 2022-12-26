Вболівальники обрали найкориснішого футболіста своєї команди у році, що минає.

Форвард Артем Довбик став найкращим гравцем команди у 2021 році, повідомляє офіційний сайт СК Дніпро-1.

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У голосуванні взяли участь 651 уболівальник, кожен з яких мав назвати трійку найкращих гравців. За перше місце нараховувалось 3 бали, за друге – 2, а за третє – 1.

Довбик набрав 1923 бали (596 перших місць, 59 других, 17 третіх), випередивши Олександра Піхальонка (1081 бал) та Владислава Дубінчака (392 бали).

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем провів за СК Дніпро-1 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Форвард очолює ретинг найкращих бомбардирів УПЛ першої частини чемпіонату, випереджаючи найближчого переслідувача – Віктора Циганкова – на 3 голи.

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