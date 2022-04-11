Довбик присоединится к Динамо к концу сезона, – журналист
Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик сможет завершить сезон в составе киевского Динамо.
О переходе в своем Telegram-канале проинформировал журналист Игорь Бурбас, однако клубы еще не сообщали об этом официально.
Динамо не сможет провести благотворительные матчи с Барселоной или Реалом из-за УЕФА
"Довбик таки будет выступать за Динамо в благотворительных матчах. Его нынешний клуб дал на это разрешение. Игроку нужно до июня набрать форму перед матчем сборной", – говорится в сообщении. После этого Довбик должен вернуться в расположение СК Днепр-1.
Напомним, Динамо начнет серию благотворительных поединков 12 апреля с Легией. После этого киевляне планируют встречи с Борусией Д, Стяуа, Галатасарай и Динамо Загреб.
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