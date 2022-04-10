"Мы начинаем тур по популяризации украинского клуба и футбола, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит в Украине. Это важные гуманитарные матчи. Футболистам Динамо очень тяжело, но они профессионалы. Им пришлось вывезти с собой семьи, они поселились в Бухаресте и прошли подготовку в Снагове.

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Сейчас мы едем в Варшаву, где 12 апреля сыграем с Легией. На следующий день мы отправимся в Турцию, чтобы сыграть против Галатасарая. А потом вернемся в Бухарест на матч со Стяуа. Мы проводим эти матчи для украинских детей и беженцев.

Похоже, Барселона и Реал не смогут сыграть эти товарищеские матчи из-за ограничений УЕФА при желании основать Суперлигу Европы. Мы приложили усилия, чтобы играть такие матчи. Играть нужно на стадионе из 100 000 зрителей и в странах, финансовый потенциал которых превышает государства Восточной Европы. Помощь должна поступать и с этой стороны, потому что человеческие жертвы в Восточной Европе огромны", – сказал Луческу в комментарии sport.ro.

Напомним, Динамо начнет серию благотворительных поединков 12 апреля с Легией. После этого киевляне планируют встречи с Борусией Д, Стяуа, Галатасарай и Динамо Загреб.

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